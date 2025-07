La Vuelle riveste biancorosso e punta Moretti.

La Vuelle riprende vita con il ritorno ai colori storici biancorosso, segnando un nuovo entusiasmante capitolo. Venerdì, l’evento di presentazione di Alessandro Dalla Salda sancirà ufficialmente questa rinascita e la volontà di puntare forte su Moretti. Dopo aver lasciato il giallo alle spalle, il club si prepara a riscrivere il proprio futuro, tra rinnovate ambizioni e nuove sfide. Nell’attesa che il nuovo amministratore delegato sveli i dettagli del progetto, lo...

Venerdì, con la presentazione ufficiale di Alessandro Dalla Salda, si apre una nuova pagina per la Vuelle. Che dal 1° luglio ha recuperato i suoi colori storici: il biancorosso campeggia in tutte le pagine social del club dopo che, a fine giugno, si è esaurita la partnership con la Carpegna Prosciutto ed è sparito il giallo, che era il colore dell’azienda brianzola. Nell’attesa che il nuovo amministratore delegato presenti il suo programma, lo staff tecnico sta tessendo le sue trame sul mercato per cercare di cambiare ancora qualcosa nel roster dopo gli ingressi di Tambone e Bertini, con l’intento di rendere la squadra più giovane ed atletica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net