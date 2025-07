Le cordate pronte ad agire tra una settimana la decisione finale Al momento sembra una corsa a 4 Ma non si escludono sorprese

Le corde sono tese e il tempo stringe: tra una settimana, la decisione finale sulla nuova proprietà della Spal sarà presa. Una corsa a quattro si fa strada, con possibili sorprese all’orizzonte. Chi avrà l’onore e l’onere di rilanciare una delle squadre più amate d’Italia, riportandola tra i professionisti? La suspense è alta: il primo giorno utile per la fumata bianca sta arrivando, e il destino è pronto a essere scritto.

A chi toccherà l’onore e l’onere di prendere la Spal nel punto più basso della propria storia e riportarla tra i professionisti? Tra una settimana sapremo su chi cadrà la scelta del sindaco Fabbri, anche se in realtà dopo la chiusura del bando la commissione composta anche dall’assessore allo Sport Carità e l’avvocato Menichini avrà la facoltà di prendersi – eventualmente – qualche giorno per decidere. Il primo giorno utile per la fumata bianca quindi sarà giovedì prossimo, ma esiste anche la possibilità che l’annuncio possa slittare all’inizio della settimana successiva. È prevedibile comunque che l’amministrazione si impegnerà per sciogliere le riserve prima possibile e regalare alla città la nuova proprietà della Spal. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le cordate pronte ad agire, tra una settimana la decisione finale. Al momento sembra una corsa a 4. Ma non si escludono sorprese

In questa notizia si parla di: settimana - cordate - pronte - agire

Le cordate pronte ad agire, tra una settimana la decisione finale. Al momento sembra una corsa a 4. Ma non si escludono sorprese.

The groups are ready to act, the final decision will be in a week. At the moment it seems like a race between 4. But surprises are not excluded - From the group of the former president. sport.quotidiano.net scrive

Settimana corta, Lindner la boccia ma 50 aziende tedesche sono pronte alla prova - Settimana corta, Lindner la boccia ma 50 aziende tedesche sono pronte alla prova 4 novembre 2023 La nuova sede di Intesa Sanpaolo in via Melchiorre Gioia a Milano, 6 Ottobre 2023. Scrive ilsole24ore.com