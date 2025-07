Lo spread Btp-Bund apre in calo a 84 punti ritocca i minimi

Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in netto calo, toccando i minimi da oltre un decennio. Questa diminuzione di circa un punto base, a quota 84,7, suggerisce una certa stabilità nei mercati europei, accompagnata da rendimenti italiani in leggero calo. Un segnale positivo che potrebbe indicare una maggiore fiducia degli investitori verso i titoli di Stato italiani, aprendo nuove prospettive per l’economia del Bel Paese.

Avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il differenziale di rendimento che si riduce di circa un punto base, a quota 84,7 punti, ai minimi da aprile del 2010. In lieve flessione anche i rendimenti con quelli del Btp che scendono di 1,5 punti base, al 3,49%.

