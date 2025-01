Liberoquotidiano.it - "Thermalia by Federterme" alla bit di Milano: l'acqua termale protagonista del benessere integrale e del turismo

Dal 9 all'11 febbraio 2025, “by” saràBIT di, la principale manifestazione internazionale dedicata al. Un evento che si preannuncia ricco di emozioni e novità, con il Villaggiopiù grande di sempre. L'edizione di quest'anno segna un ulteriore passo in avanti per valorizzare l'come fonte primaria di, salute, sviluppo territoriale e destagionalizzazione del. Il Villaggiosi estenderà su un'ampia superficie, suddivisa in diverse aree tematiche dedicate al relax, ale all'innovazione. Ogni visitatore potrà vivere un'esperienza immersiva unica: dalle dimostrazioni dal vivo di trattamenti termali, agli incontri con esperti che sveleranno i segreti delle acque curative e dei prodotti cosmetici naturali, fino ai momenti di degustazione di alimenti salutari legatitradizione delle terme.