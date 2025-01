Amica.it - Sveglia difficile e viso gonfio? Ecco come rimediare

Leggi su Amica.it

È successo a tutti, dopo una serata di stravizi e ore piccole, di rirsi al mattino con il. Una sensazione a dir poco spiacevole, ma che in realtà è un chiaro segnale che il nostro corpo ci sta inviando, indicando squilibri, ritenzione idrica o infiammazioni. Tra le molteplici cause, i fattori ormonali giocano spesso un ruolo cruciale, influenzando il bilancio idrico e la circolazione. Non sono tuttavia l’unico motivo per cui ci si ritrova in questa condizione. Ritenzione idrica, reazioni allergiche, infiammazione, stanchezza o mancanza di sonno, un eccessivo consumo di alcol (che ha conseguenze anche sulle rughe e sull’invecchiamento precoce), ma anche alcuni cibi e il clima sono tutte possibile cause che provocanore.