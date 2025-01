Lettera43.it - Suzuki Stage, Costa Toscana, Eni Carpet: le iniziative collaterali al Festival di Sanremo

Ildinon è solo il Teatro Ariston. Rai Pubblicità ha infatti presentato il progetto Tra palco e città, un ricco calendario di eventi ealla manifestazione canora che si svolgeranno nelle piazze del centro abitato e a largo della. In prima linea ci sono il ritorno dele del palcoscenico sulla, la nave diCrociere che ospiterà alcune esibizioni di vari ospiti. Grande novità è però l’Eni, che conferma il ritorno come partner di Eni con Enilive e Plenitude: ospiterà personalità dello spettacolo e artisti in gara con l’attesa sfilata dei Big che precederà di un giorno il debutto del. Confermata la squadra degli sponsor che, oltre alle aziende sopracitate, comprende Tim, Coca-Cola, Generali e Verelab (skincare partner).