Superguidatv.it - Stasera tutto è possibile 2025: anticipazioni e ospiti della prima puntata del 28 gennaio 2025

Sta per tornare. Il comedy show, condotto da Stefano De Martino, è pronto a far sorridere i telespettatori con un cast composto da comici e personaggi dello spettacolo che si mettono in gioco. Scopriamo insieme quando inizia e chi ci sarà nella: quando in tv eL’undicesima edizione di STEP, acronimo di, si preannuncia ricca di risate e divertimento. Confermatissimo al timone del programma c’è Stefano De Martino accompagnato dai comici Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Luca e Herbert Ballerina. Nel cast sono presenti anche personaggi del mondo dello spettacolo che decidono di mettersi alla prova in una serie di giochi: da “La Stanza Inclinata” (con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi) a “Segui il labiale”, “Rumori di mimo”, “Alphabody”, “Stammi dietro dance” e alcune novità.