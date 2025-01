Puntomagazine.it - #Sputofatti: perché il trend virale ci spinge a dire la verità senza filtri

Negli ultimi mesi, ilè diventatosui social network, coinvolgendo migliaia di utenti. VediamoNegli ultimi mesi, l’hashtagè esploso sui social. Se passi un po’ di tempo su piattaforme come TikTok o Instagram, ti sarà sicuramente capitato di vedere persone che condividono “scomode” o opinioni personalialcun filtro, non richieste. Ma cosa c’è dietro questo fenomeno? È solo una moda passeggera o nasconde qualcosa di più profondo? Vediamolo insieme, esplorando anche il lato psicologico e sociologico del.Cos’è?Partiamo dalle basi. “Sputare fatti” è un modo diche significala, spesso in modotto,preoccuparsi di addolcire la pillola. Con il, le persone si sentono spinte a condividere pensieri, esperienze o riflessioni che di solito verrebbero taciute.