Scream 7 | Mark Consuelos si aggiunge al cast del film

è entrato a far parte deldi7, ennesimo capitolo della famosa saga horror.Deadline ha riferito che l’interprete di The Girls on the Bus ha raggiunto il resto delsul set, ma nel farlo non ha voluto commentare sulla natura del suo ruolo. L’ingaggio disia quello recente di Joel McHale (quest’ultimo nel ruolo del marito di Sidney Prescott), conferrmato appena due settimane fa.Iling in atto segue la oramai famosa querelle legata al licenziamento di Melissa Barrera (qui l’articolo) ed all’addio di Jenna Ortega, le due giovani attrici emergenti su cui sembrava basata la rinascita del franchise con protagonista il villain Ghostface.Le riprese di7 sono attualmente in corso, proprio come confermato dal regista Kevin Williamson in questo nostro articolo.