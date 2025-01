Pronosticipremium.com - Roma-Eintracht, la designazione arbitrale: dirige Obrenovic

La vittoria per 2-1 con l’Udinese è già passata in archivio per la. I giallorossi devono lasciarsi alle spalle il successo messo a referto con i bianconeri, fondamentale dal punto di vista del carattere. L’obiettivo ora è quello di centrare un posto nei playoff di Europa League, una competizione tanto cara ai Friedkin anche per quanto concerne il prestigio internazionale. I capitolini stanno continuando a preparare la partita con l’Francoforte, in programma giovedì 30 gennaio alle 21:00 allo stadio Olimpico per l’ultima giornata del girone unico. Una gara estremamente delicata, contro un avversario che è quasi certo della top 8 in classifica.Claudio Ranieri è consapevole che i tedeschi arriveranno sotto l’ombra del Colosseo senza alcun timore reverenziale, per mettere in cascina 3 punti pesanti.