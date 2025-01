Romadailynews.it - Roma: crolla gru da cantiere in area condominiale a Tor Marancia, evacuate 3 famiglie

Leggi su Romadailynews.it

Una gru fissa dae’ta intorno alle 9:30 di stamattini in un’in costruzione a Tor. Sul posto, in via Giana Anguissola, sono accorsi i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.Durante il crollo una parte del mezzo e’ caduta su di un balcone al quinto piano di un palazzo di sei piani, mentre una parte del braccio si e’ abbattuta su di un’auto distruggendola. Per precauzione sono state fatte evacuare treresidenti nel palazzo ed e’ stata rencitata l’intera.L’intervento di messa in sicurezza e’ ancora in atto. Non ci sono feriti.Agenzia Nova