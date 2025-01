Lapresse.it - Roma, Angelo Mellone a teatro al fianco di Andrea Delogu con ‘Prima che ti svegli’

, direttore Daytime Rai, sbarca ae lo fa con la trasposizione teatrale del suo ultimonzoche ti. Ad accompagnarlo in questa avventura attoriale, con la direzione di Enrico Zaccheo. A fare da cornice, sul palco, un gruppo di musicisti jazz a cui, nella seconda parte dello show, si unisce lo stessoal pianoforte, riproponendo in chiave jazz alcune storiche canzoni della musica italiana. Lo spettacolo è andato in scena presso la Sala Umberto diin doppia replica, alle 20 e alle 21:30, e ha fatto registrare il tutto esaurito. Sono tantissimi gli spettatori che si sono succeduti, infatti, nelle due fasce orarie. Presenti soprattutto rappresentanti del mondo dello spettacolo, della televisione e della politica. Tra i vari che hanno portato il proprio saluto a: Arianna Meloni, Al Bano, Alberto Matano, Tiberio Timperi, Salvo Sottile, Nunzia De Girolamo, Stefano Coletta, Pino Insegno, Serena Bortone, Marcello Ciannamea e tanti altri.