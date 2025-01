Pagelle Genoa-Monza 2-0 | De Winter e Vasquez difensori goleador Masini che sorpresa

Leggi su Sportface.it

Con i gol di duecentrali – De– ilbatte 2-0 ilnello scontro diretto per la salvezza che chiude la ventiduesima giornata di Serie A. Al ‘Ferraris’ c’è lo scatto della squadra di Patrick Vieira che sale a 26 punti e aggancia Torino e Udinese. Buio totale per i biancorossi, sempre più ultimi con soli 13 punti.La prima occasione da gol ce l’ha ilal 16?, ma Kyriakopoulos, su suggerimento di Caprari, sfiora solo il palo con un diagonale di mancino. Quella conclusione sarà di fatto l’unica chance da gol biancorossa. Ilperò spreca anche un rigore al 31?: Kyriakopoulos stendeed è rigore, ma Turati dagli undici metri ipnotizza Pinamonti. Al 61? la rete dell’1-0 arriva da calcio piazzato: sul cross di Martin la difesa biancorossa si dimentica De, che insacca in tuffo e in solitaria l’1-0.