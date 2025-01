Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

Bentornati all’appuntamento con l’oroscopo che non fa sconti. Il 28 gennaio le stelle hanno deciso di essere particolarmente pungenti, perché, diciamocelo, la verità fa male ma fa anche ridere (quando non siete voi il bersaglio). Prendete tutto con filosofia. o con un buon bicchiere di vino, quello che preferite.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi ti senti imbattibile, ma attenzione: il mondo non è un videogioco e non puoi risolvere tutto a colpi di testate (anche se sarebbe divertente). Prova a usare un minimo di diplomazia. o almeno fingi di averne. Toro(20 aprile – 20 maggio)Il tuo amore per il comfort oggi sarà portato all’estremo: divano, coperta, e una dieta a base di carboidrati saranno la tua unica missione. Peccato che qualcuno oserà chiederti di muoverti. Tragedia in arrivo.