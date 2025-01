Iodonna.it - Nera, capiente e con dettagli di classe. Questi gli ingredienti della perfetta "collega" di stile

Leggi su Iodonna.it

Gennaio è il nuovo settembre. E la borsa da ufficio è l’accessorio che ci accompagna, anche quest’anno, in tutti gli impegni quotidiani. Un vero e proprio elemento di: sceglierla con criterio è fondamentale. Come vestirsi a gennaio: cinque outfit a cui ispirarsi X Leggi anche › Effetto shearling: le borse in pelliccia morbidissime che scaldano l’Inverno 2025o in un colore neutro, adatta ad ogni stagione, arricchita conpreziosi o dalle linee classiche e minimali: l’importante è che sia, in grado di unire comfort e eleganza.