Ilfoglio.it - Mattarella: “Respingiamo l' antisemitismo. Ci sia vigilanza attiva dalle forze politiche”

Leggi su Ilfoglio.it

“Auschwitz è il culmine di un sistema, punto d'approdo di un'ideologia barbara e disumana, l'ignobile frutto di un pensiero e di una mentalità piuttosto diffuse, che affondano le radici in secoli di pregiudizi, di razzismo, di, di paura del diverso, di rifiuto del dialogo, di teorie pseudoscientifiche di superiorità, di razza o di nazione, di filosofie ispirate alla violenza, alla sopraffazione, alla volontà di potenza e al dominio”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno della memoria con le altre alte cariche dello stato tra cui i presidenti di Senato e Camera La Russa e Fontana e la premier Giorgia Meloni. Auschwitz, ha aggiunto il capo dello stato, “è la conseguenza diretta delle leggi razziste, ignominiosamente emanate anche in Italia dal regime fascista e della furia antiebraica nazista, di cui il regime fascista e la Repubblica di Salò furono complici e collaboratori, fino alla 'soluzione finale'".