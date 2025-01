Biccy.it - Martina e Ciro: “Cosa abbiamo fatto la prima notte e come ci siamo memorizzati in rubrica”

a WittyTv hanno rilasciato una breve intervista in cui si sono un po’ aperti col pubblico a pochi giorni dalla scelta di uscire insieme da Uomini e Donne. “Quanto mi aspettavo da uno a dieci di essere la sua scelta? Sei. Questo perché ero sicuro delle mie sensazioni, però non sapevo dall’altro lato, comunque l’ultima parola restava a lei. Durante un’esterna le avrei voluto dire “Guardami e capisci che non sto scherzando!“. In merito proprio a quell’esterna,è sicura: “Lo avevo capito, forse è stata l’unica esterna dalla quale sono uscita e ho detto: “Oh cavolo, era troppo triste, forse potevo fare un po’ di più”. E sul fuori ha aggiunto: “Non mi aspettavo da lui una parte protettiva nei miei confronti, anche nelle piccole cose, le piccole attenzioni a cui una donna fa caso.