Maltempo, smottamenti sulla 237 del Caffaro in Valle Sabbia: viabilità a senso unico alternato

Preseglie (Brescia), 28 gennaio 2025 –questa notte attorno alle quattro lungo la Strada 237 deltra Preseglie e Pregastine in, dove attualmente è istituito il, con alcuni disagi per chi transita. Si tratta di alcuni cedimenti del versante destro, laterale alla strada, dove attualmente sono in presidio i vigili del fuoco, poiché si pensa alla possibilità di ulteriori cadute di terriccio e sassi. Saranno dunque eseguite delle verifiche per stabilire se si sia trattato di episodi isolati o se sia presente una grande massa di materiale pronta a cadere. Questa notte, oltre ai vigili de fuoco del comando provinciale di Brescia e del distaccamento di Salò, sul posto c'erano i carabinieri.