Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2025 in DIRETTA: 4 italiani qualificati, novità Talacci. Alle 20.45 la seconda manche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA18:55 Primo intermedio spavaldo per l’americano Cooper Puckett, che poi pasticcia nellaparte di gara senza impensierire la qualificazione provvisoria di Borsotti.18:54 Nessun inserimento da segnalare quando siamo giunti al pettorale numero 57. Ci inizia a sperare sul serio Giovanni Borsotti, che partirebbe con il pettorale numero uno nella, e con questi distacchi minimi sarebbe una grandissima occasione.18:52 LA TOP TEN DOPO 55 DISCESE1-Loic Meillard (SUI) 51.432-Alexander Steen Olsen (NOR) +0.113-Henrik Kristoffersen (NOR) +0.244-Zan Kranjec (SLO) +0.255-Stefan Brennsteiner (AUT) +0.336-Thomas Tumler (SUI) +0.467-Atle Lie McGrath (NOR) +0.478-Timon Haugan (NOR) +0.689-Patrick Feurstein (AUT) +0.