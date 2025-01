Libri | alla Feltrinelli di Napoli Paolo Siani presenta il libro Cyberbullismo

Leggi su Ildenaro.it

Arriva l’attesissima primazione per l’ultimodi: “”, pubblicato dGiannini Editore nella nota collana Sorsi. L’appuntamento è fissato per giovedì 30 gennaio alle ore 18 presso la libreriadi via Santa Caterina a Chiaia, 23.Giulia Giannini della Giannini Editore porterà i saluti della casa editrice, dialogheranno con l’autore: Giovanna Gison docente dell’università Suor Orsola Benincasa, Ottavio Ragone direttore del quotidiano Repubblica-, Valeria Pirone preside dell’istituto tecnico Marie Curie di. Modera la giornalista e scrittrice Tiuna Notarbartolo.Il bullismo e la sua versione cyber nel nostro paese sono piuttosto diffusi e rapno ormai una vera emergenza. Secondo il Report OMS Europa del marzo 2024 il 15% degli adolescenti ha subìto atti di