News.robadadonne.it - “Le resta poco tempo” Andrea Rizzoli sulla salute della madre, Eleonora Giorgi

Leggi su News.robadadonne.it

Dalla diagnosi di tumore al pancreas ricevuta nel 2023ha sempre parlatosua malattia con molta franchezza e dignità, senza pietismo ma con una visione estremamente lucida e onesta, senza omettere di non sapere esattamente quantopossarle da vivere. Vi raccomandiamo., la chemio "durissima", e l'amore infinito per Massimo Ciavarro A Verissimo l'attrice, in collegamento con l'ex, ha parlato delle cure cui si sta sottoponendo per il tumore al pancreas, ma anche del rapporto che. A parlare delle condizioniè oggi il primogenito, avuto dacon il primo marito, l’imprenditore Angelo; il ragazzo, oggi 45enne, ha appena pubblicato un memoir, Non ci sono buone notizie, in cui, altrettanto onestamente, racconta l’ultimo anno di vita dell’attrice di Borotalco, dalla diagnosi di tumore ricevutadopo aver compiuto 70 anni fino alla notizia delle metastasi che hanno diffuso la malattia in tutto il corpo.