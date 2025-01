Ilgiorno.it - Largo Augusto e piazza Fontana, dal Verziere all’anima “libresca“

Cucchi Scendo dall’autobus 94, arrivo versoe vorrei aggirarmi pacifico, ma devo ovviamente farlo in modo circospetto, dato il dominio dei lavori in corso e la riduzione a ristrettì camminamenti, in quasi labirinti transennati, del percorso pedonale. Ma poi lami si apre spaziosa e addirittura vuota e posso osservarne al centro la Colonna (manieristico-barocca) del(del 1673, opera di Giovanni Battista Vismara) altissima e sovrastata dalla statua di Cristo. Su un lato si impone, per me poco, in effetti, attraente, il gran palazzo del cinque stelle Collection President. Sono ormai indei Bersaglieri, con il monumento di Mario Robaudi installato nel 1973. In prossimità di, mi accoglie una bella e classica bancarella di libri, dove osservo notevoli file di volumi, soprattutto di Adelphi e Sellerio, mentre lì accanto c’è una colorita edicola, che espone, come ogni altra del genere, vari gadget e oggetti souvenir.