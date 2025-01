Lanotiziagiornale.it - La Danimarca risponde a Trump annunciando investimenti per 2 miliardi di dollari al fine di difendere la propria sovranità sulla Groenlandia

Dopo le minacce di annessione dellada parte del presidente americano Donald, la, che detiene lasull’isola, corre ai ripariun investimento di 14,6di corone danesi (pari a 2,05di) per rafforzare le proprie capacità militari nell’Artico.Laper 2dialdilaSecondo quanto dichiarato dal governo danese, l’accordo mira a “migliorare le capacità di sorveglianza e di mantenimento dellanella regione”. Una questione delicata, che ha spinto Vivian Motzfeldt, ministra degli Esteri danese, a sottolineare che “lasi trova ad affrontare uno scenario di sicurezza in evoluzione” e che Copenaghen non intende restare a guardare.