Juventusnews24.com - Koopmeiners difeso da Thiago Motta: «Qui non si punta il dito su nessuno! Ha dato tantissimo fin qui alla Juventus e continuerà a farlo»

di RedazioneNews24da: le sue dichiarazioni in conferenza stampavigilia della sfida di Champions League trae BenficaIntervenuto in conferenza stampavigilia della sfida di Champions League tra Juve e Benficaha parlato tra le altre cose anche del rendimento di Teun. Le sue parole.E’ UN PROBLEMA? – «Sul singolo giocatore, soprattutto quando si viene da una sconfitta, è abitudinere ilsu uno o sull’altro. Qua dentro non siilsuhafino ad oggi ea dare. Sta lavorando sempre al massimo. Mai un infortunio, mai una lamentela di un ruolo. Quando abbiamo avuto vittorie anche lui ha fatto bene. Quando il gruppo funziona i singoli vengono fuori.