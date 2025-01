Dilei.it - Jovanotti torna con Il corpo umano vol.1: canzoni e data di uscita del nuovo album

Leggi su Dilei.it

non si ferma, nemmeno dopo una pausa obbligata che lo ha visto costretto a prendersi cura di sé. L’iconico cantante romano è pronto a far ballare e cantare ancora con Ilvol.1, ildisco inche ci avvicina al suo mondo e alla sua visione della vita dopo l’incidente in bicicletta che lo ha visto protagonista nell’estate 2023.pubblica “Ilvol.1”Siamo sempre stati abituati a pensare acome un volto allegro e pieno di vita: un eterno ragazzo giocoso, difficile da tenere fermo, con unche si muove a ritmo di quelle note che da anni sanno entrare nel cuore e nelle gambe dei fan.Ed e proprio ilil tema trainante de Ilvol.1, il suo ultimo. Un concentrato di emozioni e sensazioni che per il cantante della capitale suonano come una rinascita dopo un periodo personale difficile causato da quel brutto incidente in bicicletta che lo ha tenuto fermo per diverso tempo.