Jovanotti | Sì sono tornato e ballo Ma quante volte ho pensato | non sarò mai più come prima

La musica per lui è "una cosa che si balla". Lui èe la musica quella del nuovo album Il corpo umano - Vol. 1, in uscita venerdì con 15 nuove canzoni (accompagnate da video girati a Roma nella Galleria Borghese) per circoscrivere le passioni annidate dietro le tibie, le chiavi inglesi, il cuore spezzato di quella copertina formato “allegro chirurgo“ con cui il ragazzo fortunato prova a esorcizzare l’annus horribilis seguito all’incidente stradale dell’estate 2023 con l’ausilio, in cabina di regia, di due vecchie conoscenzeMichele Canova e Dardust e la new entry Federico Nardelli. Tutto nell’attesa delle 50 date o giù di lì del PalaJova 2025! al via il 4-5 e 7-8 marzo dalla Vitifrigo Arena di Pesaro ("macchine sceniche fighissime;ricorso addirittura all’aiuto di quelli del Tomorrowland, il più famoso festival europeo della dance").