Ilnapolista.it - Inzaghi sull’indagine della Procura Federale: «Sono molto tranquillo e ho chiarito la mia posizione nelle sedi opportune»

Leggi su Ilnapolista.it

Il tecnico dell’Inter, Simone, ha parlato in conferenza prima dell’ultima sfidaprima fase di Champions«Abbiamo la possibilità di chiudere tra le prime otto, sarebbe un grande risultato e per nulla scontato. In questa Champions stiamo giocando con grande concentrazione e aggressività, abbiamo fatto pochi gol ma ne abbiamo incassato solo uno».Primaconferenza, il tecnico ha parlato di un paio di giocatori acciaccati: «Taremi ha avuto un problemino, ieri e oggi si è allenato solo in palestra. Cibuone speranze di averlo domani. Calhanoglu? Possibilità di riaverlo tra giovedì e venerdì, vediamo poi se sarà disponibile per il derby».LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA DIQual è la differenza tra un pareggio e una vittoria contro il Monaco per lei?«Non possiamo fare calcoli dopo un ottimo percorso.