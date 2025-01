Lanazione.it - Invasione di sacchi neri a Villa Baldi. “Non sappiamo cosa c’è dentro”

Leggi su Lanazione.it

Agliana (Pistoia), 28 gennaio 2025 – Il Pd aglianese ha presentato un’interrogazione sul consistente abbandono di rifiuti a, che sarà all’ordine del giorno nel consiglio comunale del 30 gennaio. Sull’argomento intervengono anche l’unione comunale Pd e i Giovani democratici di Agliana. «Come segnalato da diversi mesi dai cittadini, e documentato da immagini fotografiche – rilevano – la frazione di Ferruccia, a Ponte dei, è interessata, lungo la strada privata che costeggia il torrente Ombrone, all’interno di, dal rilascio di rifiuti contenuti indei quali non si conosce il contenuto». Tommaso Bonacchi, rappresentante dei Giovani democratici del Pd aglianese e residente nella frazione, ha raccolto il crescente disagio e indignazione dei residenti alla Ferruccia: «Ci risulta che l’amministrazione comunale abbia già denunciato il fatto, preso iniziative come la chiusura della strada e che siano in corso da parte delle forze dell’ordine le indagini per accertare le responsabilità del rilascio di questi, che nel corso del tempo si è accentuato di numero, con i conseguenti rischi di ordine ambientale e sanitario.