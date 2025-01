Quotidiano.net - Indagine della Procura di Roma su Giorgia Meloni e ministri per favoreggiamento e peculato

Il procedimento che ha portato ladiall'iscrizione nel registro degli indagatipremier, iCarlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano, nasce da un esposto presentato dall'avvocato Luigi Li Gotti in cui si ipotizzano i reati diin relazione alla vicenda del rimpatrio del generale libico Almasri. Nella denuncia si chiede ai pm di piazzale Clodio che vengano "svolte indagini sulle decisioni adottate e favoreggiatrici di Almasri, nonché sulla decisione di utilizzare un aereo di Stato per prelevare il catturato (e liberato) a Torino e condurlo in Libia".