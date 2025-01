Ilrestodelcarlino.it - In campo la Picena Non Vedenti Carlo Malloni. Final six, tanto impegno ma niente da fare

L’non è bastato, alla ‘Non, nellasix di Coppa Italia. Per la squadra ascolana di torball, infatti, disciplina riservata ai ragazzi ciechi o ipo, è arrivata solo una vittoria nelle cinque gare del raggruppamento nord che si sono disputate nel weekend a Bergamo. I piceni, dunque, hanno chiuso la competizione al penultimo posto nel girone nord. Gli atleti allenati da Giovanni Palumbieri, comunque, hanno affrontato avversari forti e molto esperti, non facendo mancare la propria determinazione. "Rimaniamo ottimisti per l’inizio del campionato – spiega il presidente Marco Piergallini -. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma nonostante questo, a parte un paio di partite in cui il passivo è stato pesante, per il resto ce la siamo giocata con tutti". Vede il bicchiere mezzo pieno anche mister Palumbieri.