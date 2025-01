Il vecchio video dell’agente che si sfoga usato per il clickbait

Leggi su Open.online

A seguito dei momenti di tensione nel quartiere San Lorenzo per il corteo «Giustizia e verità per Ramy e Fares», dove sono stati denunciati lanci di oggetti e bombe carta contro gli agenti di Polizia, diversi utenti hanno condiviso un articolo e ildi un agente che si sarebbeto per il trattamento subito. L’articolo è quello del sito di disinformazione DC News, già noto per aver diffuso notizie fuorvianti (qui, qui e qui). Il, inoltre, ha più di 10 anni.Per chi ha frettaSiti e post social non riportano quando e dove sarebbe avvenuto lo sfogo.Ilviene diffuso con l’obiettivo di ottenere visite a un sito.La scena risale al 2013 e non ha nulla a che vedere con i recenti disordini.AnalisiLa narrazione circola attraverso uno screenshot del sito DC News contenente l’articolo del 18 gennaio 2025 dal titolo «“Ci siamo rotti di prendere bombe carta e bottiglie da sta gente” Diventa virale lo sfogo del caposquadra della Celere dopo l’ennesimo assalto delle zecche dei centri sociali».