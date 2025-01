Lanazione.it - "I terribili racconti di mio padre. Solo fame, freddo e disperazione"

Il figlio Milo e il nipote Saverio, accompagnati dall’assessore di Montignoso Gina Gabrielli, hanno accolto con emozione la medaglia d’onore in memoria di Dino Vignali. "Era mio nonno – ha detto Saverio –. Ci ha sempre raccontato la vita dei campi di concentramento ma in maniera non tragica. Era il prestigiatore del campo e quello che ci raccontava sembrava una favola. Molti anni dopo, per un esame di maturità sulla giornata della memoria, ho realizzato cos’era quella ‘favola’ che lui aveva vissuto sul serio". Se per il nipote Saverio il racconto diventava favola, per il figlio Milo era una storia cruda, reale, disumana. Dino Vignali, nato a Montignoso nel 1921, era stato chiamato alle armi nel ‘41 e, dopo un periodo di addestramento, inviato al fronte greco-albanese, poi ricoverato nell’ospedale da campo per la malaria.