Lapresse.it - Hikikomori in Italia, chi sono e cosa significa

Leggi su Lapresse.it

Iperconnessione e sovraesposizione ai social mediatra i fattori di rischio ‘‘ tra i giovani in. Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports del gruppo Nature, condotto dal gruppo di ricerca Musa del Cnr-Irpps ha indagato il fenomeno già diffuso in Giappone, partendo dai dati di due indagini trasversali condotte dal gruppo nel 2019 e nel 2022 su studenti di scuole pubbliche secondarie di secondo grado attraverso la tecnica Capi (Computer Assisted Personal Interview) e su campioni rappresentativi a livello nazionale composti rispettivamente da 3.273 e 4.288 adolescenti con un’età compresa tra 14 e 19 anni.Adolescenti, chiScarsa qualità delle relazioni sociali (con i genitori, in particolare con la madre), bassa fiducia relazionale (verso familiari e insegnanti), vittimizzazione da cyberbullismo e bullismo, iperconnessione da social media, scarsa partecipazione alla pratica sportiva extrascolastica e insoddisfazione per il proprio corpo:gli elementi che accomunano questi ragazzi.