Guerra in Ucraina, è alta tensione tra Kiev e Washington: Zelensky critica il piano di pace di Trump

Con “la situazione al fronte che peggiora” sempre più, come ammesso dallo Stato maggiore di, e le aperture di Donalda intavolare una trattativa didirettamente con Vladimir Putin, l’amministrazionedi Volodymyrsembra aver perso la pazienza e ora teme davvero che lainsfugga di mano. Secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda, il leader ucraino ha chiesto all’ex presidente americano di “concordare una visione comune del processo di negoziazione” prima di avviare colloqui con lo zar russo.Dopo la rivelazione del presuntodidi, che ricalcherebbe in larga misura quello del presidente russo,e i suoi hanno chiarito di non essere disposti ad accettare condizioni unilaterali. Tra queste, spicca la richiesta di rinunciare all’adesione dell’alla Nato.