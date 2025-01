Ilfattoquotidiano.it - Grande scoperta dell’Ance: “Nelle grandi città case inaccessibili per i lavoratori”. E rilancia il piano di sussidi pubblici

L’Ance, associazione nazionale costruttori edile, ha fatto una “” straordinaria.italiane, comprareper chi ha un impiego retribuito con il salario medio nazionale, comprare casa è diventato praticamente impossibile. Ben svegliati. L’Ance ci fa sapere chel’acquisto della prima abitazione è un sogno irrealizzabile per 10 milioni di famiglie, con un reddito fino a 24 mila euro. Milano, Roma e Napoli vengono indicate come lepiù. Pure l’affitto, “scopre” sempre l’Ance, è fuori portata per le famiglie più fragili. Per pagarlo si arriva a spendere quasi la metà del proprio reddito e per i meno abbienti anche oltre.A questo punto ci si potrebbe aspettare che si giunga ad una logica conclusione: gli stipendi (inclusi quelli pagati delle aziende associate all’Ance) sono drammaticamente inadeguati al costo della vita.