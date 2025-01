Sport.quotidiano.net - Freeski. La doppietta dei fratelli Tabanelli. Che favola sulle nevi di Aspen

Unastorica, non soltanto per i due, talenti ormai affermati a livello internazionale cresciuti al Lago Scaffaiolo e nell’Appennino modenese, ma per ilin generale.di, in Colorado, si è svolto infatti nello scorso weekend il classico evento degli ’X Games’, la kermesse attesa tutto l’anno dagli interpreti del freestyle sugli sci. Ebbene, Miro e Flora, a meno di 24 ore di distanza, hanno colto entrambi il successo nel ‘big air’, quella che è la loro specialità, prova ne è che Flora è in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. E se Flora, appunto, si era già affermata a livello internazionale, il grande acuto mancava ancora a Miro, pur sempre a podio o nelle zone limitrofe nelle ultime uscite. Domenica, nel ‘big air’ delmaschile, il 2004 modenese si è superato e ha battuto due mostri sacri che finora non si era mai messo alle spalle: Luca Harrington e l’austriaco Matej Svancer.