Inter-news.it - Frattesi-Inter, caso chiuso (per ora?). Resta una sensazione – CdS

Leggi su Inter-news.it

Il, almeno per gennaio, si èa favore dell’. Il ragazzo resterà a maggior ragione della titolarità e del gol ritrovati a Lecce. A giugno se ne riparlerà.– La pzione, il gol e le dichiarazioni post partita di Lecce hannoil. Almeno tempneamente. Poi a giugno se ne riparlerà. Il centrocampista di Fidene, come riferisce il Corriere dello Sport, rimarrà all’per giocarsi le sue carte. Anche perché il club nerazzurro, come più volte ribadito da allenatore e dirigenza, non vuole assolutamente privarsi di un giocatore come lui. E come dargli torto. Difficile trovare altrove un calciatore come, capace di incidere velocemente sulle partite sia da titolare che da subentrato. In questa stagione, ha già messo a referto quattro gol e due assist in campionato in nemmeno mille minuti giocati.