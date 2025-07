Lavori alla tramvia il Comune alza la voce | Aumentare il numero delle navette

Firenze si prepara a rivoluzionare il suo sistema di trasporto pubblico mentre i lavori sulla tramvia avanzano. L’assessore Andrea Giorgio chiede a Gest e At di potenziare le navette, riducendo disagi e garantendo collegamenti efficienti tra le fermate della linea T1. Con l’avvio dei lavori alla curva di via Iacopo da Diacceto, cittadini e turisti sperano in soluzioni rapide e innovative per mantenere Firenze sempre più connessa e accessibile.

Firenze, 9 luglio 2025 – "Chiediamo a Gest e At uno sforzo ulteriore. Bisogna aumentare il numero delle navette che collegano le due fermate della linea T1 a monte e a valle del tratto interrotto per i lavori". A dirlo è l’assessore a mobilitĂ , viabilitĂ e tramvia Andrea Giorgio a due giorni dall'avvio del cantiere per la sostituzione dei binari alla curva di via Iacopo da Diacceto. Turisti e pendolari hanno lamentato da un lato la scarsa quantitĂ di informazioni ricevute, dall’altro la scarsitĂ di bus sostitutivi messi a disposizione per coprire il tratto di strada interessato dai lavori. Le scene si ripetono: braccia alzate nel tentativo di salire, porte che si chiudono in faccia, spintoni, proteste, stanchezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori alla tramvia, il Comune alza la voce: “Aumentare il numero delle navette”

