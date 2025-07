Difesa da sistemare Hancko e Laporte guidano le preferenze | la lista di Comolli

cuore di un calciomercato ambizioso, con Hancko e Laporte in cima alla lista delle preferenze di Comolli. La Juventus vuole vivere un’estate da protagonista, rafforzando ogni reparto per tornare a sognare lo scudetto. Con David già in squadra, il club punta a completare un mercato concreto e strategico, perché il vero obiettivo è tornare a essere competitivi e vincere. La nuova campagna acquisti si sta delineando, e il futuro bianconero si scrive ora...

Vuole vivere un’estate da protagonista la Juventus, che ha necessità di portare avanti un calciomercato concreto in modo da rinforzare la rosa in tutti i reparti. L’obiettivo, e non potrebbe essere altrimenti, resta quello di tornare competitivi per la vittoria del campionato e una buona fetta passa da ciò che verrà fatto al tavolo delle trattative. Con l’arrivo di Jonathan David il primo tassello è già stato piazzato, ma i bianconeri restano al lavoro su più fronti, a partire dalla coppia Sancho-Conceicao e passando per le situazioni di Kolo Muani e Vlahovic. Non solo però il reparto offensivo al centro del mercato della Vecchia Signora, che avrà bisogno almeno di un nuovo volto anche in difesa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Difesa da sistemare, Hancko e Laporte guidano le preferenze: la lista di Comolli

