Un tragico scontro sulla strada toscana ha spezzato la vita di un giovane di soli 25 anni, lasciando tutti sgomenti e pieni di domande. La notte tra mercoledì e giovedì si è trasformata in un ricordo doloroso per la comunità di Pontremoli, che piange il talento sportivo e il sorriso di un ragazzo scomparso troppo presto. Un incidente che ci invita a riflettere sulla sicurezza e sull’importanza di non sottovalutare mai i rischi della strada.

Rosignano, 9 luglio 2025 – Il contatto tra il furgone e un camion mentre procedevano entrambi in direzione Roma. Poi lo schianto contro un guard rail e un ragazzo di 25 anni che perde la vita. E’ segnato da una tragedia della strada in Toscana questo mercoledì 9 luglio. Un giovane di Pontremoli, conosciuto negli ambienti calcistici locali, è morto in un incidente alla guida appunto di un furgone bianco, andato completamente distrutto nell’incidente. Sarebbe accaduto in fase di sorpasso, ma ogni verifica sulla dinamica è in corso, con le indagini della polizia stradale. Davide Bertolini, originario di Pontremoli, non ce l’ha fatta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La tragedia dell’A12: incidente, muore a 25 anni tra le lamiere, inutili i soccorsi

