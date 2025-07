Fiumicino al via le operazioni di montaggio della Spiaggia per tutti

Fiumicino si prepara a regalare un’estate senza barriere con l’avvio delle operazioni di montaggio della “Spiaggia per tutti” sul Lungomare della Salute. Un progetto pensato per offrire a tutti, senza distinzione, la possibilità di godersi il mare in totale libertà. L’interdizione temporanea del tratto tra Base e Marina del Rey segna l’inizio di un’epoca di inclusione e convivialità sulla nostra costa.

Fiumicino, 9 giugno 2025- Il conto alla rovescia è finito: mercoledì 9 luglio prenderanno ufficialmente il via le operazioni di montaggio della “Spiaggia per tutti” sul Lungomare della Salute, all’altezza del civico 55. Il Comune di Fiumicino ha dato il via libera alla fase operativa attraverso un’ordinanza dirigenziale che dispone l’interdizione completa del tratto di arenile libero tra lo stabilimento Base e il Marina del Rey. Nessun accesso, né sosta, sarà consentito durante le operazioni, né tantomeno sarà possibile, fino al termine della stagione balneare, posizionare ombrelloni, sdraio o lettini all’interno delle aree riservate al progetto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

