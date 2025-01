Cityrumors.it - Elly vuole sfidare Meloni: la dura scalata della leader del Pd

Schlein vorrebbe stare tranquilla nella sfida a Giorgia, un compito che però costa fatica e qualche “appoggio”.Per battere il centrodestra cimolto lavoro, ciqualche “appoggio”, cila fiducia di qualcuno di influente. La “sfida ardua” diSchlein a Giorgiapotrebbe riferirsi al contesto politico attuale in Italia, dove ladel Partito Democratico,Schlein, sta cercando di costruire una solida opposizione al governo di Giorgia, che guida l’Italia con la coalizione di destra.Schlein tenta laCityrumors.it foto AnsaSchlein, come nuova segretaria del PD, si trova di fronte alla difficile sfida di ridare slancio e rilevanza a un partito che ha perso consensi negli ultimi anni, mentree il suo governo continuano a guadagnare terreno, soprattutto grazie a temi come la sicurezza, l’immigrazione e le politiche economiche.