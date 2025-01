Cityrumors.it - Eleonora Giorgi, il figlio ammette: “Le resta poco tempo” | Le decisioni della famiglia dopo la malattia

Leggi su Cityrumors.it

lotta contro il tumore, ma il decorsoè inevitabile: ilavverte i fan. Cos’ha deciso laè un’icona del cinema etelevisione italiana. Il suo volto scandisce alcune delle pellicole più belle del nostro cinema: da Fellini a Salce, passando per Verdone. Tutti i grandiCommedia hanno lavorato con lei: eclettica, pronta e affascinante. Caratteristiche in grado di fare la differenza sul grande e piccolo schermo., il: “Le” Lela(Screenshot Mediaset Infinity/Verissimo/Canale5) – cityrumors.itAncora oggi, a 71 anni, riesce a fare la differenza ogni volta che appare in tv. La sua vita è cambiata: gli anni da attrice hanno lasciato spazio alla figura di opinionista, con figli e nipoti al seguito.