Iltempo.it - "Ciclone nel weekend". MeteoGiuliacci: dove colpirà il maltempo

Le condizioni meteorologiche stanno vivendo una fase di grande instabilità. Se ne parla sul portale.itgli esperti spiegano che, nelle prossime ore, continuerà il transito di una perturbazione che nel prossimosi trasformerà in un vero e proprio. "Tra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio l'instabilità si collocherà sul nord-ovest - si legge sul portale.it - in particolare sul Piemonte e sulla parte più occidentale della Liguria ma anche sulle aree più meridionali della Puglia". Ma il peggio è in arrivo proprio tra sabato 1 e domenica 2 febbraio. le regioni interessate dalla forte perrturbazione saranno soprattutto quelle meridionali di Sicilia e Sardegna che dovranno fare i conti con venti di burrasca e nubifragi. Ma anche sulle altre regioni del centro-sud la situazione non sarà molto diversa con piogge battenti e addirittura neve sull'Appennino.