Che cos’è il linguaggio di query strutturato SQL?

Ildi, meglio conosciuto con l’acronimo(StructuredLanguage), è uno strumento fondamentale nell’ambito della gestione e dell’interrogazione di database relazionali. Nato negli anni ’70,è diventato rapidamente lo standard per interagire con i database grazie alla sua semplicità e alla capacità di gestire grandi quantità di dati in modo efficiente. Vediamo nel dettaglio, quali sono le sue caratteristiche principali e perché è così importante nel panorama tecnologico attuale.La definizione diè undichiarativo progettato per comunicare con i database relazionali. Questo significa che permette agli utenti di specificare cosa vogliono ottenere dal database, lasciando al sistema il compito di determinare come raggiungere il risultato richiesto.