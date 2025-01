Lapresse.it - Caso Santanché, la ministra: “Vado avanti, me ne frego del pressing di FdI”

“Io non faccio nessun passo indietro, non mi dimetto, l’ho detto chiaro. Ero innocente ieri, sono innocente oggi, sarò innocente domani. Poi se per me si vuole cambiare il diritto e uno è già colpevole con un rinvio a giudizio, si accomodino”. Lo dice in una intervista a Repubblica ladel Turismo Daniela.Le parole di Giorgia Meloni: “Faccio il mio lavoro,”In merito alle affermazioni della premier Giorgia Meloni secondo cui ladeve fare delle valutazioni,risponde: “Questa è un’idea della presidente, io voglio parlare di altro. Faccio il mio lavoro,, oggi sono qua, domani a Riad, dopodomani torno a Roma. Non c’è neanche un’associazione di categoria che mi abbia mai criticato”.Le critiche del partito: “Ma chissenefrega”Delle critiche che arrivano dal suo partito, Fratelli d’Italia, dice: “Ma chissenefrega! Pazienza”.