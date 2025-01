Bce, stretta banche su prestiti a imprese eurozona (ma non in Italia)

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 28 gen. (askanews) – È tornata a inasprirsi sul finale dello scorso anno la dinamica del credito bancario per lenell’area euro. Lo riporta la Banca centrale europea sulla base della sua indagine trimestrale, secondo cui i criteri di erogazione per i mutui alle famiglie sono invece rimasti invariati mentre si sono inaspriti quelli suial consumo. Nello stesso periodo qualcosa di opposto si è verificato in: un allentamento dei criteri per iallee un irrigidimento di quelli sull’erogazione di mutui. Guardando all’insieme dell’area euro, la domanda dida parte delleè rimasta debole, mentre quella sui mutui ha continuato a risalire in maniera vigorosa. Il tutto mentre giovedì, dal Consiglio direttivo della stessa Bce è atteso un nuovo taglio ai tassi di riferimento per tutta l’, per 0,25 punti percentuali con cui i tasso guida – che al momento resta quello sui depositi – scenderebbe al 2,75%.