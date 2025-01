Ilrestodelcarlino.it - Alluvione Emilia Romagna, Curcio: “Gli eventi continueranno, rafforziamo i sistemi di protezione”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 28 gennaio 2025 – “Mentre questo lavoro va avanti gli. Non abbiamo la possibilità di interferire con ciò che la natura deciderà, quindi mentre noi saremo al lavoro da subito per migliorare anche la cosiddetta resilienza, la capacità del territorio di rispondere meglio anche in maniera infrastrutturale, vanno contestualmente rafforzati idicivile regionale”.: “Investire sulle allerte e la gestione delle emergenze” “Se riusciamo a spendere possiamo chiedere” De Pascale: “Senza opere di difesa non ci salviamo dalle alluvioni” “Non vogliamo ‘tirare la giacca’ e fare speculazioni” (DIRE) Bologna, 28 gen. - "Dobbiamo essere coscienti che mentre noi lavoriamo glicontinuano", per questo "mentre saremo al lavoro per migliorare la resilienza del territorio vanno rafforzati idicivile".