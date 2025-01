Thesocialpost.it - Alemanno torna in carcere: revocato affidamento in prova ai servizi sociali

L’ex sindaco di Roma, Gianniindopo la revoca dell’inai. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta della Procura generale di riconoscere almeno i quattro mesi già scontati dall’ex primo cittadino presso la comunità So.Spe di Suor Paola. Gli avvocati difensori, Cesare Placanica ed Edoardo Albertario, hanno annunciato il ricorso in Cassazione, sottolineando la rigidità della decisione: “Le sentenze si rispettano ma si possoare: dispiace che il tribunale non abbia riconosciuto neanche i quattro mesi di detrazione che aveva chiesto la stessa Procura generale perché non c’erano state infrazioni”.Le violazioni che hanno portato alla revocaera stato arrestato il 31 dicembre 2024 per aver violato le condizioni dell’ai