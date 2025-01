Ilnapolista.it - Zerbin segna al debutto da titolare con il Venezia (Video)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilsta giocando il derby contro l’Hellas Verona e Alessiohato al 28esimo minuto.L’ex calciatore del Napoli, partito dalla fascia destra, si è accentrato servendo Pohjanpalo; il centravanti ha calciato trovando il muro difensivo dei gialloblù eha approfittato del rimpallo per incrociare il pallone con un sinistro basso a giro. GOAL: Alessio1-0 Hellas Veronapic.twitter.com/cqlrsr4w6r— Goals Xtra (@GoalsXtra) January 27, 2025Per lui è il primo gol con la maglia deldopo l’approdo nel mercato di gennaio in prestito con obbligo di riscatto (in caso di salvezza).L’entourage di: «I compagni del Napoli sono troppo più forti di lui»Un membro dell’entourage di Alessio, Furio Valcareggi, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in merito al futuro del calciatore.